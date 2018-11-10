Aston Martin випустить свій перший кросовер

У Aston Martin підтвердили, що насправді роблять кросовер, але він не буде повністю електричним. Новинку представлять у кінці 2019, швидше за все, вона буде називатися Varekai.

Оголошення про запуск позашляховика було зроблено на недавно завершеному заводі St. Athens в Уельсі. Позашляховик може називатися Varekai, ця назва була недавно зареєстрована Aston Martin в якості торгової марки. Кросовер будуватимуть на нових потужностях разом з Rapide-E, який планується представити в кінці 2019 року.

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У 2015 році Aston Martin випустила концепт SUV DBX, і, судячи з усього, Varekai отримає деякі стилістичні рішення з цього цікавого дводверного концепту.

Концепт SUV DBX

Varekai буде побудований на абсолютно новій платформі, але відомо лише, що новий кросовер буде включати в себе активну антипробуксовочну систему. Імовірно Aston Martin Varekai буде оснащуватися бітурбованим мотором V8 з робочим об'ємом 4,0 літра, здатним розвивати до 600 кінських сил.

Новинка складе конкуренцію Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne і Maserati Levante.

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