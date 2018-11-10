На Тайвані зробили електричний спортбайк з коробкою передач

Тайванська фірма Kymco, що випускає скутери, мотоцикли та квадроцикли, представила на мотосалоні EICMA в Мілані електричний спортбайк SuperNEX.

Головна особливість новинки – це шестиступінчаста коробка передач. На більшості електромобілів і мотоциклів від її використання відмовилися через рівномірну тягу у всьому діапазоні оборотів, яку розвиває електромотор.

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Але у тайваньських конструкторів були свої причини встановити в цю модель саме коробку передач: на високих оборотах потужність електромотора падає, і тому прискорення на високих швидкостях виходить гірше, ніж у бензинових аналогів. Передачі ж регулюють подачу енергії на двигун таким чином, щоб оптимізувати динаміку набору швидкості. Нарешті, багатьом райдерам, як кажуть в компанії, просто подобається перемикати передачі. Однак у мотоцикла Kymco відсутня необхідність витискати зчеплення.

Спортбайк отримав коробку передач для максимального пришвидшення / motor

За даними Kymco, спортбайк здатний набрати 100 кілометрів на годину за 2,9 секунди, на розгін з 0 до 200 кілометрів на годину у нього йде 7,5 секунди, а до 250 кілометрів на годину він розганяється за 10,9 секунди. Більш детальні технічні характеристики фірми Kymco не розкриває.

Спортбайк отримав коробку передач для максимального пришвидшення / motor

Мотоцикл оснащений трекшн-контролем і звуковим генератором з чотирма режимами звучання – без нього електромотоцикл звучав би занадто скромно.

Електричний спортбайк забезпечений дисками O.Z. Racing, "взутими" в шини Metzeler, гальмами Brembo, а також амортизаторами шведської фірми Ohlins.

Спортбайк отримав коробку передач для максимального пришвидшення / motor

Поки що SuperNEX – лише прототип. У Kymco не коментують можливість серійного виробництва електричного спортбайка.

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