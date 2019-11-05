У Литві Запорожець продають за 4 євро

Старі автомобілі з Литви можуть бути ну дуже дешевими. Це стосується і цього Запорожця.

Неважко знайти авто на литовських номерах і за 300 євро, однак усіх переплюнув старий ЗАЗ-968 з Вільнюса.

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Купити "вухатого" Запорожця 1972 року пропонують всього за 4 євро, тобто за ціною кілограма м'яса. В оголошенні, щоправда, нічого не сказано про технічний стан автомобіля і його пробіг. Мало того, в оголошенні помилка, адже авто назвали ЗАЗ-965.

Цікаво, що старий ЗАЗ на литовських номерах, тільки от радянського зразка. Мабуть, він не міняв власника мінімум років 30.

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