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У Литві Запорожець продають за 4 євро

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Запорожець - фото 1
Запорожець / alio

Старі автомобілі з Литви можуть бути ну дуже дешевими. Це стосується і цього Запорожця.

Неважко знайти авто на литовських номерах і за 300 євро, однак усіх переплюнув старий ЗАЗ-968 з Вільнюса.

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Купити "вухатого" Запорожця 1972 року пропонують всього за 4 євро, тобто за ціною кілограма м'яса. В оголошенні, щоправда, нічого не сказано про технічний стан автомобіля і його пробіг. Мало того, в оголошенні помилка, адже авто назвали ЗАЗ-965.

Цікаво, що старий ЗАЗ на литовських номерах, тільки от радянського зразка. Мабуть, він не міняв власника мінімум років 30.

У Литві Запорожець продають за 4 євро - фото 365906
У Литві Запорожець продають за 4 євро - фото 365905

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Джерело: alio
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