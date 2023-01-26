У Литві вийшов комікс про війну в Україні

У Литві вийшов переклад коміксу про героїчну боротьбу українців під час повномасштабного вторгнення росії.

"Продовжуємо інформаційну війну з руснею! Наш спільний з Art Nation комікс "Перемога" про героїзм Української нації вийшов друком у Литві!", – написали у видавництві The Will Production на своїй сторінці у Facebook.

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Переглянути комікс можна за ЦИМ посиланням.

Українське видавництво The Will Production спільно з компанією Art Nation зібрали 9 графічних новел, кожна з яких створена в авторському стилі та жанрі, які вмістили у коміксі "Перемога". Перекладу литовською передував вихід мальопису англійською мовою у США.

Авторами ідеї стали В'ячеслав Бугайов та Денис Фадєєв.

Війна – це час страшних випробувань, болю, гніву і боротьби. Але війна – це ще й час пробудження держави та нації, народження нових героїв, міфів і легенд. Ця збірка коміксів, створених українськими художниками з перших тижнів російського вторгнення, про них. Вони вклали в це всю свою злість і відчай, мрії та любов, надію і віру, з однією метою – наблизити нашу спільну перемогу!", – йдеться на литовському маркетплейсі.

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