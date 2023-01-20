Фантастичні звірі з картин Марії Примаченко гуляють Ботанічним садом (ФОТО)

У Національному ботанічному саді імені М.М. Гришка поселилися звірі Примаченко. На них можна подивитися у доповненій реальності.

Про те, що садом гуляють звірі Примаченко, повідомила на сторінці у Фейсбук пресслужба Ботсаду. Мобільний застосунок "Київ цифровий" додав нових героїв доповненої реальності до пам'ятної дати – Дня народження художниці, що відбулося 12 січня.

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Фантастичні звірі Марії Примаченко мешкають у Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України. Ви можете зустріти їх на партері, і взяти з собою на прогулянку", – пише пресслужба Фейсбук-сторінки Ботсаду.

фото Валентини Слюсар

Щоб побачити фантастичних звірів, треба просканувати QR-коди в ботанічному саду. Так, зокрема, можна побачити диво-птахів, левів із синьою гривою та крилатого коня.

До слова, Марія Примаченко – українська народна художниця жанру "наївного мистецтва", лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка, народна художниця України. Намалювала понад 800 картин, серед яких і всіма улюблені фантастичні звірі.

фото Валентини Слюсар

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