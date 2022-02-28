У лідерах Океан Ельзи, KALUSH та YARMAK : як виглядає ТОП 100 Apple Music в Україні

Українці продовжують гуртуватися та проявляти свою громадянську позицію. Наприклад, у нас нарешті у ТОП 100 Apple Music в Україні лідерами є саме українські композиції. Раніше таке бувало раз в ніколи.

Заглядати в український ТОП 100 Apple Music завжди було дуже і дуже страшно. Але ці страшні для нас часи трохи змінили ситуацію. І ми маємо підозру, що це лише початок.

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Так виглядає перша п'ятірка українського ТОП 100 Apple Music

KALUSH – Stefania Океан Ельзи – Не твоя війна YARMAK – 22 Океан Ельзи – Обійми Океан Ельзи – Без бою

Якщо погортати усю сотню, то можна побачити, що українських пісень у рейтингу стало значно більше. І з кожним днем наші позиції у цьому музичному чарті лише зміцнюються. Ви, до слова, теж можете вплинути на цей процес.

До слова, гурт Океан Ельзи повідомив, що вся монетизація зі стрімінгових сервісів, цифрових платформ прослуховування пісень чи перегляду відео з 1 лютого і до перемоги України скеровуватиметься на потреби української армії, військової медицини тощо.

Раніше ми розповідали, хто з українських зірок взяв до рук зброю, щоб захистити нашу країну у ці непрості часи. Хтось долучився до лав ЗСУ, а хтось став частиною Територіальної оборони.

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