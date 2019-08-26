У Levi's вдвічі скоротять використання води при виробництві

Бренд Levi's планує скоротити використання води при виробництві своїх речей на 50 відсотків до 2025 року. В першу чергу ця ініціатива торкнеться фабрик бренду, що розташовані в регіонах, де існують проблеми з водою.

В майбутньому марка мінімізуватиме використання води при створенні одягу на своїх виробництвах також в інших країнах.

І ще: У компанії Levi's сказали, скільки разів на місяць потрібно прати джинси

"Ми всі знаємо, що вода – один з найважливіших ресурсів на планеті, і що багато регіонів, у тому числі країни, в яких виробляють одяг, борються з водними кризами, – розповідає Ліз О'Ніл, президент по продукції, інновацій і ланцюжку поставок Levi's. – Заява про те, що ми скоротимо використання води при виробництві, – ілюстрація того, що екологічність означає для нас зараз. Це інноваційні програми, створені для вирішення найгостріших соціальних та екологічних проблем, що стоять перед нашим бізнесом, промисловістю і планет".

На створення одягу витрачатимуть вдвічі менше води

Таким чином бренд Levi's стане не тільки більш eco-friendly, але і буде витрачати менше грошей на електроенергію і воду, що позитивно позначиться на бізнесі компанії.

Читайте також: Гід по стилю: ТОП-5 речей, які не можна носити чоловікам після 40 років