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Гід по стилю: ТОП-5 речей, які не можна носити чоловікам після 40 років

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Гід по стилю: ТОП-5 речей, які не можна носити чоловікам після 40 років - фото 1

Ти помиляєшся, якщо вважаєш, що в моді для чоловіків немає правил, пов'язаних з віком. У щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ дізнайся, які речі з гардероба варто викинути чоловікам в 40 років. Ми підготували практичні поради для тих, хто хоче виглядати завжди стильно та доречно.

Багато що змінюється, коли чоловік досягає 40 років. Вже не хочеться турбуватися через дрібниці, люди навколо відносяться з більшою повагою. Крім того, змінюється і стиль, хоча про це більшість навіть і не замислюються.

І ще: Коли в шафі нема місця: як позбутися від зайвих речей

Мода для чоловіків після 40 - фото 313683
Мода для чоловіків після 40

Якщо ти раніше любив носити відвертий та приталений одяг і все те, що тільки підкреслювало твою фігуру, то вже в 40 років варто задуматися над своїм гардеробом. Ти можеш пробувати різні напрямки, але повинен бути обережний з деякими стилями. Якщо ти хочеш, щоб твій образ залишався елегантним та доречним, враховуй ці прості правила! Деякі з них не надто очевидні, так що вивчити цю інформацію безумовно буде корисно кожному, хто планує виглядати стильно в будь-якій ситуації.

Джинси-skinny

Вузькі джинси не завжди добре виглядають навіть на хлопцях до 40, так що подумай як слід, перш ніж впихати себе в звужену модель. Не кажучи вже про те, що skinny зараз виходять з моди, поступаючись місцем більш зручним моделям.

Що носити: прямі або джинси over-size виглядають круто, стильно, підкреслюють все, що треба – головне вибирати такі моделі, які добре сидять і поєднувати їх з правильними речами. Ще відмінний варіант – бавовняні штани по фігурі. Такі чоловіки виглядають доречно в будь-якому віці.

Джинси-skinny - фото 313367
Джинси-skinny
Джинси комфортного крою - фото 313366
Джинси комфортного крою

Речі з лейблами

Взагалі сумнівна річ, від якої ми рекомендуємо позбутися навіть тим, кому ще немає 40. Такий одяг виглядає кричуще і дешевить твій образ.

Що носити: віддай перевагу простим футболкам, сорочкам-поло і кофтам хорошої якості. Дуже часто лейбл не потрібен, щоб зрозуміти, що річ дійсно якісна і дорога.

Варто уникати яскравих речей з лейблами - фото 313370
Варто уникати яскравих речей з лейблами
Надавай перевагу однотонному одягу - фото 313369
Надавай перевагу однотонному одягу

Старі кеди

Чоловікам у віці 40+ вдало поєднати з чимось старі кеди дуже важко, особливо якщо взуття пошите з тканини. Навіть якщо вони пов'язані з якимись приємними спогадами, у будь-якому випадку існує значно зручніше і стильніше взуття. А улюблені кеди відмінно підійдуть для активного відпочинку з друзями на пікніку.

Що носити: купи якісні кросівки одного з провідних брендів або модні снікерси. Віддай перевагу мінімалізму – і таке взуття стане відмінним доповненням до щоденного образу.

Забудь про старі улюблені кеди - фото 313373
Забудь про старі улюблені кеди
Брендові кросівки - завжди стильно - фото 313372
Брендові кросівки - завжди стильно

Незвичайна стрижка

Те, що у тебе залишилося досить волосся, щоб слідувати модним тенденціям, – це добре, але залиш радикальні стрижки юним стилягам. У класиці є маса переваг.

Що носити: спробуй стрижки, перевірені часом. Бокс, напівбокс або канадка (для волосся середньої довжини) – варіанти, які виглядають круто і стильно та поєднуються з будь-яким образом.

Незвичайна стрижка - для молоді - фото 313376
Незвичайна стрижка - для молоді
У віці 40+ з стрижкою не варто експериментувати - фото 313375
У віці 40+ з стрижкою не варто експериментувати

Спортивний одяг

Якщо ти спортсмен і тренуєшся в залі або на пробіжці – так. У всіх інших випадках – ні. Одяг такого стилю не підходить ні для роботи, ні для вечері в закладі. А для прогулянки краще обирати більш класичний варіант речей.

Що носити: ми не закликаємо викидати всі подібні речі з гардероба, просто поєднуй їх так, щоб нікому і в голову не прийшло, що ця футболка спортивна, а в цих штанах ти іноді ходиш на пробіжку.

Спортивний одяг доречний лише у певних ситуаціях - фото 313380
Спортивний одяг доречний лише у певних ситуаціях
Звичний щоденний образ завжди відмінно виглядає - фото 313379
Звичний щоденний образ завжди відмінно виглядає

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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