У Lamborghini розповіли, коли випустять свій перший електромобіль

Компанія Lamborghini представила план розвитку Direzione Cor Tauri. Він присвячений проблемам декарбонізації модельного ряду і його поетапній електрифікації.

Перші кроки у цьому напрямку італійський виробник почне робити вже у 2023 році, а в другій половині десятиліття обіцяє представити першу повністю електричну модель, пише The Verge.

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У назві стратегії Direzione Cor Tauri, за словами Lamborghini, закладений глибокий символізм. По-перше, з латинської Cor Tauri перекладається як "серце бика"; по-друге, таке ж ім'я носить найяскравіша зірка у сузір'ї Тельця, що разом має демонструвати прагнення компанії до "електрифікованого майбутнього з одночасним збереженням вірності духу бренду". План не передбачає повну відмову від двигунів внутрішнього згоряння, принаймні, поки, а його реалізація розбита на три етапи.

Перший почнуть втілювати у 2021-2022 роках, і стосується він розробки ДВЗ для омаж-моделей, присвячених історії компанії або знаковим автомобілям минулого. Причому дві такі машини представлять до кінця 2021 року.



У Lamborghini починають замислюватися над повністю електричною моделлю

Наступний крок – гібриди. Перший "масовий" бензоелектричний Lamborghini з'явиться у 2023 році, а до кінця 2024-го буде електрифіковано весь модельний ряд. Це стане можливим завдяки безпрецедентним інвестиціям у 1,5 мільярда євро – найбільшим в історії Lamborghini.

Пріоритетна мета до 2025 року – зниження викидів вуглекислого газу на 50 відсотків.

Третій, кульмінаційний етап запланований на середину десятиліття. Саме тоді в лінійці італійців з'явиться перша повністю електрична модель. Імовірно, мова йде про чотиримісне купе, але остаточне рішення з приводу формфактора ще не прийнято. Однак за словами глави Automobili Labmborghini Стефана Вінкельмана, він розраховує, що електричний Lamborghini буде продаватися так само добре, як і Urus. На кросовер, до слова, припадає понад половина світових продажів марки.

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