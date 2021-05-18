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На продаж виставлять останній Ford GT40, який зійшов з конвеєра у 1969 році: фото

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Ford GT40 1969 року - фото 1
Ford GT40 1969 року / sportscardigest

У Великобританії на аукціон Gooding & Company виставлять останній вироблений Ford GT40 1969 року. Торги пройдуть з 11 по 18 червня нинішнього року.

Як пише Sports Car Digest, автомобіль зберігався незмінним до кінця 2000-х років. Потім його замовила британська майстерня Racing Fabrications для використання в історичних гонках і виставках. Шасі автомобіля було "як нове" і в незміненому вигляді. Модель реставрували, але їй зберегли суть оригінального GT40, який був зроблений в модифікації JWA "Gulf Spec" і оснащений двигуном V8.

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Як і автомобілі, які вигравали Ле-Ман 1968 і 1969 років, він має 10-дюймові і 14-дюймові колеса з вентиляційними дисковими гальмами і чотирициліндровими супортами.

GT40 буде поставлятися з оригінальним кузовом, а також повним набором історичних документів. За останні 10 років автомобіль рідко використовувався, але його регулярно перевіряли.

На продаж виставлять останній Ford GT40, який зійшов з конвеєра у 1969 році: фото - фото 459916
На продаж виставлять останній Ford GT40, який зійшов з конвеєра у 1969 році: фото - фото 459915
На продаж виставлять останній Ford GT40, який зійшов з конвеєра у 1969 році: фото - фото 459913
На продаж виставлять останній Ford GT40, який зійшов з конвеєра у 1969 році: фото - фото 459914

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