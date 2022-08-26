У котрій годині найкорисніше снідати: порада науковців

У кожного з нас поняття сніданку доволі розтягнуте. Хтось їсть, як тільки прокинеться, а для когось цілком нормально вперше перекусити біля полудня. Але, як кажуть учені, існує часове вікно, коли організм отримує найбільше користі від їжі.

Як пише Ехргеѕѕ, ранній сніданок допомагає уникнути деменції та раку кишечника. Тому, за словами дослідників з Міського університету Нью-Йорка, найкраще їсти о 6-7 ранку – у цей час організм отримує максимум користі.

І ще: Лише два яйця на тиждень: експерти розвінчали популярний міф

У дослідженні взяли участь 34 тисячі американців. Зокрема, вчені просили учасників записувати час їди. Зазначається, що піддослідні були старші 40 років, а дослідницький проєкт тривав кілька десятиліть. У висновках йдеться, що сніданок з 6 до 7 ранку знижує шанси смерті від серцевих захворювань або раку на 6% у порівнянні з тими, хто снідає о 8-й ранку. Крім того, люди, які пізно снідають, ризикують захворіти на діабет.

Харчовий годинник – це система всередині тіла, яка контролює вивільнення інсуліну та інших гормонів, які пов'язані з перетравленням їжі. Зокрема, якщо ви постійно будете їсти пізніше, ваше тіло вироблятиме менше інсуліну, – сказали вчені.

До того ж снідати в ранній час корисно через те, що організм спав уночі і довгий час не отримував їжі. Тому він потребує якнайшвидше поповнити запаси "палива".

Читайте також: Дослідники заявили, що кава захищає мозок від вікових порушень