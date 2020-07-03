У коміксі Marvel з'явились Гаррі Поттер, Герміона Грейнджер і Рон Візлі

Користувачі соцмереж виявили у третьому випуску коміксу видавництва Marvel "Новий Екскалібур" ("New Excalibur") персонажів, неймовірно схожих на Гаррі Поттера, Герміону Грейнджер і Рона Візлі з книг Джоан Роулінг. Ми бачили усяке, але таке – уперше.

За сюжетом Джаггернаут, широко відомий завдяки історіям про Людей Ікс, опиняється у Лондоні і там в одному з провулків натикається на трьох підлітків – того, що в окулярах, звичайно ж, звуть Гаррі.

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Поява Гаррі, Рона та Герміони на сторінках коміксу не особливо потішила користувачів мережі. Вони відреагували на інформацію про це не вельми однозначно.

Раніше стало відомо, що Marvel запустить нову серію коміксів, присвячену виходу Великобританії з Євросоюзу. Центральними персонажами у ній стануть супергерої, які уособлюють Англію, Шотландію, Уельс та Північну Ірландію. Проєктом займається британський художник Пол Гріст.

А ще ми розповідали вам про те, що у Північній Кореї нарешті дозволили друк книжок про "Гаррі Поттера". Сталося це аж через 23 роки після появи оригінальної книги Джоан Роулінг у Великій Британії. Кажуть, книжка позитивно впливає на дітей.

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