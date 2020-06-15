У Marvel створять нову Залізну людину: перші деталі

Компанія Marvel вирішила перезапустити Залізну Людину, давши їй не лише нову історію та костюм. Щоправда, перейматись за кіновсесвіт не варто, адже поки такі зміни торкнуть лише коміксів.

Студія Marvel взялась за оновлення одного із найпопулярніших персонажів, а саме Залізної Людини. Тепер за його долю відповідають художник CAFU та письменник Крістофер Кентвелл.

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До такої події в мережі навіть з'явився спецтрейлер, у якому можна побачити, що Залізна Людина повернеться до своїх "джерел". Озвучує ролик Семюель Л. Джексон, який у кіновсесвіті відомий за роллю Ніка Ф'юрі.

А там часом і письменник, якому доведеться створити нового Тоні Старка, поділився своїми враженнями.

"Я на сьомому небі від щастя, бо зможу написати нову історію "Золотого месника". Мистецтво Боба Лейтона у 1980-х роках захопило мою увагу, я був зачарований Залізною Людиною. В новій історії я хочу дослідити питання: ким повинен бути Залізна Людина сьогодні? Ангелом? Богом? Чи просто скромною людиною? Тоні спробує повністю зруйнувати ідею Залізної Людина, що буде постійно суперечити його гігантському его, навіть тоді, коли інші люди з комплексами богів націлені на весь всесвіт", – пояснив Кентвелл.

До слова, реліз свіжих коміксів заплановано вже на вересень, тож фанати зможуть сповна оцінити нового Старка.

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