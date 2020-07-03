Цензуріус патронум: У Північній Кореї уперше опублікують Гаррі Поттера

Гаррі Поттер може з'явитися на полицях книгарень у Північній Кореї

Не минуло й 23 років, як у Північній Кореї дозволили публікувати романи про чарівника Гаррі Поттера. Попри те, що перша книга про улюбленця мільйонів по всьому світу побачила світ у Великій Британії ще у 1997 році, в КНДР жоден роман із серії Джоан Роулінг не видавався.

Річ у тім, що в КНДР перед публікацією книга повинна отримати схвалення Трудової партії Кореї і Альянсу письменників, офіційним джерелом якого є "Літературна газета". Нещодавно це видання опублікувало позитивну рецензію на "Гаррі Поттера", що має на увазі схвалення публікації роману в країні.

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У критичній статті автор пише, що книги Джоан Роулінг позитивно впливають на дітей і вчать їх "опиратися на власні сили і здібності".

Романи про Гаррі Поттера нарешті пройшли цензурування у КНДР

The Daily Mail пояснюють, що в Північній Кореї жорстко контролюється поширення зарубіжної літератури, тому окремі платоспроможні громадяни іноді добувають бажані книги за допомогою контрабанди.

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