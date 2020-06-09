20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу

Порція магії зараз не завадить нікому, тож спеціально для всіх шанувальників Хлопця, що вижив, ми ще раз уважно переглянули фільми про Гаррі Поттера та знайшли там багато цікавих деталей, на які всі ми раніше не звертали увагу. Дивіться самі!

Заставка Гаррі Поттера темнішає з кожним фільмом

А от мантія Волдеморта вицвітала з кожним знищеним горокраксом, підкреслюючи, що він сам повільно згасає

У "Філософському камені" поруч зі значком Джеймса Поттера є ім'я Макґонеґел, яка теж грала у квідич

У ті й же першій частині шрам Гаррі вперше заболів, коли Квірел повернувся до нього потилицею, де був Волдеморт

Ще в першому фільмі ми звертаємо увагу на те, що всі жителі мікрорайону Дурслів мають однакові машини

"Таємна кімната" має сцену після титрів, яка показує долю Гільдероя Локарта

У "В'язні Азкабану" чарівник читає "Коротку історію часу" Стівена Гокінга

Справжня магія від бармена в "Дірявому казані"

У фінальних титрах "Келиха вогню" є рядок: "Жодні дракони не постраждали під час створення цього фільму"

Нют Скамандер з'являється на карті мародера ще в третій частині

На мапі навіть є натяк на інтимну сцену

Символ Смертельних реліквій вперше показаний ще в "Келиху Вогню"

В "Ордені Фенікса" Сіріус каже "Гарно, Джеймсе", коли Гаррі обеззброює Луція Мелфоя. Те саме він сказав батьку Гаррі в попередньому флешбеку

Номер Гаррі у квідичі – 7

У "Напівкровному принці", коли ми бачимо спальню Тома Редла в дитбудинку, 7 камінців на підвіконні символізують 7 горокраксів

У цій же сцені помітна фотографія печери, де Волдеморт потім сховає частинку своєї душі

Коли з'ясовується, що Гаррі – живий, Джордж мимоволі обертається, щоб розповісти це Фреду, хоча той загинув

У завершальному фільмі Гаррі, Рон та Герміона борються з павуками, тролями, дементорами і перевертнями – з цими всіма ворогами вони вже зустрічались у перших трьох частинах

Назва другого фільму франшизи "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда" містить символи Смертельних реліквій

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