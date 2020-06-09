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20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу

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Навіть манера зав'язувати шарф розкриває характер героїв Гаррі Поттера - фото 1
Навіть манера зав'язувати шарф розкриває характер героїв Гаррі Поттера

Порція магії зараз не завадить нікому, тож спеціально для всіх шанувальників Хлопця, що вижив, ми ще раз уважно переглянули фільми про Гаррі Поттера та знайшли там багато цікавих деталей, на які всі ми раніше не звертали увагу. Дивіться самі!

Заставка Гаррі Поттера темнішає з кожним фільмом

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409039

А от мантія Волдеморта вицвітала з кожним знищеним горокраксом, підкреслюючи, що він сам повільно згасає

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409116

У "Філософському камені" поруч зі значком Джеймса Поттера є ім'я Макґонеґел, яка теж грала у квідич

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409035

У ті й же першій частині шрам Гаррі вперше заболів, коли Квірел повернувся до нього потилицею, де був Волдеморт

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409031

Ще в першому фільмі ми звертаємо увагу на те, що всі жителі мікрорайону Дурслів мають однакові машини

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409046

"Таємна кімната" має сцену після титрів, яка показує долю Гільдероя Локарта

У "В'язні Азкабану" чарівник читає "Коротку історію часу" Стівена Гокінга

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409025

Справжня магія від бармена в "Дірявому казані"

У фінальних титрах "Келиха вогню" є рядок: "Жодні дракони не постраждали під час створення цього фільму"

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409037

Нют Скамандер з'являється на карті мародера ще в третій частині

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409109

На мапі навіть є натяк на інтимну сцену

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409024

Символ Смертельних реліквій вперше показаний ще в "Келиху Вогню"

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409050

В "Ордені Фенікса" Сіріус каже "Гарно, Джеймсе", коли Гаррі обеззброює Луція Мелфоя. Те саме він сказав батьку Гаррі в попередньому флешбеку

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409038

Номер Гаррі у квідичі – 7

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409040

У "Напівкровному принці", коли ми бачимо спальню Тома Редла в дитбудинку, 7 камінців на підвіконні символізують 7 горокраксів

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409044

У цій же сцені помітна фотографія печери, де Волдеморт потім сховає частинку своєї душі

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409033

Коли з'ясовується, що Гаррі – живий, Джордж мимоволі обертається, щоб розповісти це Фреду, хоча той загинув

У завершальному фільмі Гаррі, Рон та Герміона борються з павуками, тролями, дементорами і перевертнями – з цими всіма ворогами вони вже зустрічались у перших трьох частинах

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409042

Назва другого фільму франшизи "Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда" містить символи Смертельних реліквій

20 прихованих деталей у фільмах про Гаррі Поттера, на які ви не звернули увагу - фото 409045

Читайте також: Хлопець перетворив свій двір у місце з Гаррі Поттера

Джерело: boredpanda
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