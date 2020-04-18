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Коронавірус Великдень

У Колумбії поліцейські розважають мешканців, які сидять на карантині

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Поліцейські в Колумбії танцюють зумбу - фото 1
Поліцейські в Колумбії танцюють зумбу

У Боготі, столиці Колумбії, поліцейські влаштовують танці на вулицях, щоб підняти настрій жителям на карантині. Кумедні відео виклали у мережу.

Офіцери танцюють переважно зумбо (танцювальну фітнес-програму), батьківщиною якої вважається Колумбія.

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Відео того, що відбувається, публікує місцевий житель Джонні Піко Ернандес, тренер з зумбо:

Багато містян не можуть залишатися байдужими і теж починають танцювати на своїх балконах або на підвіконнях.

Нагадаємо, що раніше сусіди, котрі мешкають у невеличкому містечку на півночі Англії потішили користувачів мережі кумедним відео, яке за добу стало вірусним. Щоранку, рівно о 11 годині, вони залишають свої будинки і виходять на тротуари та під'їзні доріжки. Хтось вмикає музику, і всі починають танцювати. При цьому тримаються сусіди на пристойній відстані один від одного, так що, навіть якщо в когось з них причаївся коронавірус, на сусіда зараз не перекинеться. Принаймні не мала б.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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