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Карантин Коронавірус

Дивіться вірусне відео з сусідами, які щодня танцюють на вулиці під час карантину

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Сусіди танцюють на безпечній відстані - фото 1
Сусіди танцюють на безпечній відстані

Мережа буквально кишить найрізноманітнішими відповідями на питання, як круто та цікаво провести час, сидячи на карантині. І, звичайно ж, відповідями на питання, як не зійти з розуму від самотності. І це відео – крута інструкція!

Сусіди, котрі мешкають у невеличкому містечку на півночі Англії потішили користувачів мережі кумедним відео, яке за добу стало вірусним.

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Щоранку, рівно о 11 годині, вони залишають свої будинки і виходять на тротуари та під'їзні доріжки. Хтось вмикає музику, і всі починають танцювати. При цьому тримаються сусіди на пристойній відстані один від одного, так що, навіть якщо в когось з них причаївся коронавірус, на сусіда зараз не перекинеться. Принаймні не мала б.

Відео поділилася у своєму твіттері мешканка вулиці Ельза Вільямс. Вона підписала його: "Соціально дистанційовані танці на нашій вулиці, щодня о 11 ранку під час карантину. Це день сьомий". Танцюють сусіди під пісню "It's Not Unusual" Тома Джонса.

Твіт став вірусним моментально: за добу його переглянули понад 4 мільйони разів і ретвітнули 32 тисячі користувачів, і цифри постійно зростають.

У цій популярності, насправді немає нічого дивного: на відео видно, що люди щиро насолоджуються відчуттям, що вони все-таки не одні (і трохи танцем). Будемо чесні: це саме те відчуття, якого багатьом зараз так не вистачає.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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