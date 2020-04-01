Дивіться вірусне відео з сусідами, які щодня танцюють на вулиці під час карантину

Мережа буквально кишить найрізноманітнішими відповідями на питання, як круто та цікаво провести час, сидячи на карантині. І, звичайно ж, відповідями на питання, як не зійти з розуму від самотності. І це відео – крута інструкція!

Сусіди, котрі мешкають у невеличкому містечку на півночі Англії потішили користувачів мережі кумедним відео, яке за добу стало вірусним.

Актуально: Карантин в Україні посилять: усі нові заборони в одній картинці

Щоранку, рівно о 11 годині, вони залишають свої будинки і виходять на тротуари та під'їзні доріжки. Хтось вмикає музику, і всі починають танцювати. При цьому тримаються сусіди на пристойній відстані один від одного, так що, навіть якщо в когось з них причаївся коронавірус, на сусіда зараз не перекинеться. Принаймні не мала б.

Відео поділилася у своєму твіттері мешканка вулиці Ельза Вільямс. Вона підписала його: "Соціально дистанційовані танці на нашій вулиці, щодня о 11 ранку під час карантину. Це день сьомий". Танцюють сусіди під пісню "It's Not Unusual" Тома Джонса.

Socially distant dancing happens every day on our road at 11am during #lockdown. This was day seven.#Covid19 #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/yBw2Q230CA — Elsa Williams (@elsalwilliams) March 31, 2020

Твіт став вірусним моментально: за добу його переглянули понад 4 мільйони разів і ретвітнули 32 тисячі користувачів, і цифри постійно зростають.

У цій популярності, насправді немає нічого дивного: на відео видно, що люди щиро насолоджуються відчуттям, що вони все-таки не одні (і трохи танцем). Будемо чесні: це саме те відчуття, якого багатьом зараз так не вистачає.

Читайте також: У мережі з'явилась карантинна версія Красуні та Чудовиська: Белль усіх заразить