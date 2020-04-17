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Сімпсони теж на карантині: як розважаються герої мультфільму

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Сімпсони теж на карантині: як розважаються герої мультфільму - фото 1

18 епізод 31 сезону популярного мультсеріалу "Сімпсони" отримає незвичайну заставку, у якій покажуть віртуальні пригоди Гомера, які йому не дуже сподобалися. Серія з карантинною заставкою вийде в ефір 20 квітня.

Через пандемію і карантин герої мультсеріалу не можуть вийти на вулицю, щоб як зазвичай промчатися вулицями, тому персонажі проводять час у віртуальній реальності.

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Так, Мардж розсікає хвилі на серфі і плаває, Гомер викрадає літак Фландерса і пролітає крізь величезні пончики. Барт, своєю чергою, освоює сноуборд, а Ліза плаває разом з китами. Щоправда, як мінімум для Гомера все закінчується не дуже вдало. Здається, наступного разу у віртуальну реальність він уже не потрапить.

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Джерело: theverge
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