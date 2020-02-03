У кого зі знаменитостей найвищий IQ

Представляємо вашій увазі знаменитостей з найвищим IQ і розповідаємо про їхні досягнення у творчості та науці.

Ліза Кудроу. У серіалі Друзі актриса зіграла наївну і легковажну Фібі. Амплуа нерозумного дівчати з оригінальною поведінкою стало переслідувати Лізу у звичайному житті, а насправді вона просто чудово впоралася з роллю. Знаменитість має IQ 154, вона закінчила Вассар-Коледж з дипломом бакалавра і протягом 8 років допомагала батькові в його наукових дослідженнях про взаємозв'язок ліворукості і мігрені.

І ще: Гільдія акторів Голлівуду прийняла нові правила зйомок секс-сцен

Девід Духовни. На відміну від колеги Девіду з IQ 147 часто діставалися ролі інтелектуалів. Актор закінчив Принстонський університет, де вивчав англійську літературу, зі ступенем бакалавра гуманітарних наук. Він виграв приз Академії американських Поетів і отримав ступінь MFA Єльського університету.

Наталі Портман. Рання кар'єра не стала перешкодою для освіти актриси: вона навіть пропустила прем'єру першого епізоду Зоряних воєн через іспити. Наталі говорить п'ятьма мовами і ще в школі виграла науковий конкурс Intel з проєктом екологічної переробки відходів. Знаменитість з IQ 140 і ступенем бакалавра Гарвардського університету, де вона вивчала неврологію і еволюцію розуму, додатково закінчила Єврейський університет в Єрусалимі.

Читайте також: Генрі Кавілл розповів про свої мечі з серіалу Відьмак