Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

У кого зі знаменитостей найвищий IQ

  • 13
Фібі з Друзів - фото 1
Фібі з Друзів / friends

Представляємо вашій увазі знаменитостей з найвищим IQ і розповідаємо про їхні досягнення у творчості та науці.

Ліза Кудроу. У серіалі Друзі актриса зіграла наївну і легковажну Фібі. Амплуа нерозумного дівчати з оригінальною поведінкою стало переслідувати Лізу у звичайному житті, а насправді вона просто чудово впоралася з роллю. Знаменитість має IQ 154, вона закінчила Вассар-Коледж з дипломом бакалавра і протягом 8 років допомагала батькові в його наукових дослідженнях про взаємозв'язок ліворукості і мігрені.

І ще: Гільдія акторів Голлівуду прийняла нові правила зйомок секс-сцен

У кого зі знаменитостей найвищий IQ - фото 383927

Девід Духовни. На відміну від колеги Девіду з IQ 147 часто діставалися ролі інтелектуалів. Актор закінчив Принстонський університет, де вивчав англійську літературу, зі ступенем бакалавра гуманітарних наук. Він виграв приз Академії американських Поетів і отримав ступінь MFA Єльського університету.

У кого зі знаменитостей найвищий IQ - фото 383928

Наталі Портман. Рання кар'єра не стала перешкодою для освіти актриси: вона навіть пропустила прем'єру першого епізоду Зоряних воєн через іспити. Наталі говорить п'ятьма мовами і ще в школі виграла науковий конкурс Intel з проєктом екологічної переробки відходів. Знаменитість з IQ 140 і ступенем бакалавра Гарвардського університету, де вона вивчала неврологію і еволюцію розуму, додатково закінчила Єврейський університет в Єрусалимі.

У кого зі знаменитостей найвищий IQ - фото 383929

Читайте також: Генрі Кавілл розповів про свої мечі з серіалу Відьмак

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові серіали лютого 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
  • 30 cічня, 14:15
  • 476
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1220
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2066609
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Кіно