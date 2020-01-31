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Гільдія акторів Голлівуду прийняла нові правила зйомок секс-сцен

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Сексуальні сцени у фільмах зніматимуть по-новому - фото 1
Сексуальні сцени у фільмах зніматимуть по-новому

Гільдія кіноакторів США та Американська федерація діячів телебачення і радіо випустили серію стандартів і керівних принципів, що регламентують сцени, пов'язані з сексом і демонстрацією оголеної натури. Вони призначені для боротьби з сексуальними домаганнями.

Згідно з новими правилами на знімальному майданчику повинні бути присутніми координатори з інтимних сцен, які будуть погоджувати з акторами кожну дію, яку вони готові виконувати перед камерою.

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В їх обов'язки також входитиме обговорення зі сценаристами, режисерами й операторами ступеня оголеності у кожній сцені, а також інших пов'язаних питань.

Кожну сцену тепер узгоджуватимуть з акторами - фото 383321
Кожну сцену тепер узгоджуватимуть з акторами

Нагадаємо, що в Україні уже третій рік поспіль письменники боролися за премію "Золотий хрін". Її отримує той автор, якому вдалося зробити найгірший опис сексу в літературі. Переможцем премії "Золотий хрін" 2019 року став Василь Слапчук. Перше місце він здобув завдяки опису сексу в книжці "Роман & Роман", яка вийшла минулоріч у видавництві "Рідна мова".

"Золотий хрін" – премія, яка є аналогом британської "Bad Sex in Fiction Award". Її отримує автор найгіршого опису сексуальної сцени в художніх текстах сучукрліту.

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Джерело: Fox Business
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