У Книзі рекордів Гіннесса з'явився найдовший у світі кіт

Цей котик породи мейн-кун потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найдовший в світі.

Довжина кота на прізвисько Барівель – майже 120 сантиметрів.

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Італійська пара, яка доглядає за гігантом, розповідає, що звернула увагу на габарити кота, коли тому виповнилося два роки. Комітет Книги рекордів Гіннесса підтвердив, що Барівель – рекордсмен серед нині живих домашніх котів. Втім, не виключено, що кіт може побити свій рекорд, оскільки мейн-куни продовжують рости до чотирьох років.

А тим часом фотограф Генрі Фокс з Единбурга сфотографував рідкісну білку-альбіноса. Вперше чоловік побачив унікальну тварину 2 роки тому. Але тоді не мав при собі фотоапарата.

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