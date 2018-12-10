Проект 135000-сильного автомобіля для рекорду швидкості закрили

Авто мало б розігнатися до 1228 кілометрів на годину

У Великобританії офіційно закрили програму з будівництва 135000-сильного автомобіля Bloodhound SSC, який повинен був встановити новий наземний рекорд швидкості.

Команда розробників не змогла знайти інвесторів, готових надати 25 мільйонів фунтів стерлінгів для виплати боргів і завершення розробки машини.

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Компанія Bloodhound Programme Ltd., що займалася розробкою рекордного автомобіля з 2007 року, у середині жовтня була визнана банкрутом і передана під зовнішнє управління. Розвиток програми зупинився через дефіцит фінансування, викликаний економічною ситуацією навколо "Брексіту", а також відходом основних партнерів і спонсорів. Наприклад, серед них були група Jaguar Land Rover і корпорація Geely.

Встановлення рекорду планувалося на 2019 рік

У своїй останній версії Bloodhound SSC – майже восьмитонний автомобіль довжиною 13,5 метра – оснащувався реактивним двигуном Rolls-Royce EJ200 і гібридним ракетним двигуном. У ролі паливного насоса виступав п'ятилітровий восьмициліндровий компресорний двигун від Jaguar F-Type R.

Проект закрили через дефіцит коштів

У жовтні 2017-го машина зробила пробний заїзд, розігнавшись до 322 кілометрів на годину. Наступним етапом повинні були стати випробування в південноафриканській пустелі Хаскін Пан. Там Bloodhound SSC повинен був набрати вже 966 кілометрів на годину. Для встановлення рекорду машині необхідно подолати позначку 1228 кілометрів на годину.

Новий рекорд швидкості спочатку планували встановити у 2019 році.

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