На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Проект 135000-сильного автомобіля для рекорду швидкості закрили
-
- 5
У Великобританії офіційно закрили програму з будівництва 135000-сильного автомобіля Bloodhound SSC, який повинен був встановити новий наземний рекорд швидкості.
Команда розробників не змогла знайти інвесторів, готових надати 25 мільйонів фунтів стерлінгів для виплати боргів і завершення розробки машини.
І ще: Koenigsegg планує встановити новий рекорд швидкості
Компанія Bloodhound Programme Ltd., що займалася розробкою рекордного автомобіля з 2007 року, у середині жовтня була визнана банкрутом і передана під зовнішнє управління. Розвиток програми зупинився через дефіцит фінансування, викликаний економічною ситуацією навколо "Брексіту", а також відходом основних партнерів і спонсорів. Наприклад, серед них були група Jaguar Land Rover і корпорація Geely.
У своїй останній версії Bloodhound SSC – майже восьмитонний автомобіль довжиною 13,5 метра – оснащувався реактивним двигуном Rolls-Royce EJ200 і гібридним ракетним двигуном. У ролі паливного насоса виступав п'ятилітровий восьмициліндровий компресорний двигун від Jaguar F-Type R.
У жовтні 2017-го машина зробила пробний заїзд, розігнавшись до 322 кілометрів на годину. Наступним етапом повинні були стати випробування в південноафриканській пустелі Хаскін Пан. Там Bloodhound SSC повинен був набрати вже 966 кілометрів на годину. Для встановлення рекорду машині необхідно подолати позначку 1228 кілометрів на годину.
Новий рекорд швидкості спочатку планували встановити у 2019 році.
Читайте також: Rivian і Rimac допоможуть Pininfarina побудувати 1000-сильний кросовер
-
08:52Найкраща "картина" в офісі викликала захват у мережі
-
08:31Яку погоду очікувати 10 грудня в Україні
-
07:54Чарівні ліси Фінляндії: казкові фото
-
07:33Проект 135000-сильного автомобіля для рекорду швидкості закрили
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
- 09 грудня
-
21:51Швидка зарядка, сер! Apple вирішила підзаробити на своїх клієнтах
-
21:23Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
-
20:51Стало відомо, коли Lexus покаже свій екстремальний RC F Track Edition
-
20:19Повернення колишньої: з'явилися нові подробиці фільму про Бонда
-
19:50Науковці назвали чинники, які безпосередньо впливають на вподобання у сексі
-
19:22Xiaomi Mi A1 отримав фінальну версію Android 9.0 Pie
-
18:53Науковці назвали продукт, який необхідно їсти гіпертонікам
-
18:23Volkswagen показав тизер нового Golf
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
17:53Названі переможці фотоконкурсу National Geographic Photo Contest 2018
-
17:27Microsoft працює над новою "легкою" ОС
-
17:00Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
-
16:49Павло Зібров застрахував свою гідність: сума вас вразить
-
16:36Епічні різдвяні ілюстрації, які змушують придивитись
-
16:13Науковці назвали побутові засоби, які негативно впливають на чоловічу силу
-
15:51Учені назвали найкращий вік для створення сім'ї
-
15:34iPhone XS тепер можна купити за 699 доларів, але є одна умова
-
15:17Академія Амбрелла: тизер серіалу за коміксами лідера My Chemical Romance
-
14:56Учені пояснили, чому в одних країнах люди усміхаються частіше, а в інших ні
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 09 грудня
-
21:23Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
-
17:00Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
-
13:24Синоптик попередила про похолодання
-
09:20Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса
-
07:28Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав два пояси
- 08 грудня
-
22:55Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
20:21Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня
-
19:00Х-фактор 9 сезон 15 випуск: дивитися онлайн третій прямий ефір
-
16:22Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
-
11:45Експерти представили найпопулярніші відео року на YouTube
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 8 грудня
- 07 грудня
-
21:50Оголошені номінанти на Grammy 2019
-
20:00Ломаченко – Педраса: прогнози та ставки букмекерів на об'єднавчий бій
-
17:32DxOMark назвав найкращий однокамерний смартфон
-
14:165 нових книг про минуле і майбутнє
-
12:15Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня
-
10:15Гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
07:15Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини
- 06 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 6-12-2018
-
18:15Timberland – 45: цікаві факти про культові жовті черевики
-
16:21Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
-
13:50Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців
-
12:20Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
10:15Новий рік 2019 у Карпатах - куди поїхати на відпочинок в Карпати