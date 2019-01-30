Унікальну тварину сфотографував чоловік за власним будинком

Фотограф Генрі Фокс з Единбурга сфотографував рідкісну білку-альбіноса.

Вперше чоловік побачив унікальну тварину 2 роки тому. Але тоді не мав при собі фотоапарата. А недавно Фокс вийшов на прогулянку, щоб зняти рідкісних зимуючих птахів водомороз, коли помітив "білий спалах".

І ще: У Канаді вулицями розгулював рідкісний єнот-альбінос

"Якби йшов сніг, я б її просто не помітив. Я зайшов за свій будинок і йшов в сторону річки. Моя камера була в сумці, коли зрозумів, що біла пляма на дереві – це білка-альбінос. Відразу ж почав фотографувати. Не можу стверджувати, що це та сама білка, яку бачив 2 роки тому. Але з тих пір я мріяв її зафіксувати", – розповідає чоловік.

Рідкісна білка-альбінос

Зміну кольору хутра викликає мутація гена, в якому закладена пігментація. Очі у таких тварин залишаються чорними. На 100 тисяч особин припадає одна білка-альбінос. Зоологи кажуть, що білі білки уразливі до нападу хижаків, оскільки не мають природного камуфляжу.

Читайте також: Очевидці помітили одну з найбільших білих акул в історії