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KAZKA встановила новий вражаючий рекорд

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Гурт KAZKA встановив новий рекорд - фото 1
Гурт KAZKA встановив новий рекорд / instagram

Широко популярна пісня "Плакала" українського гурту KAZKA встановила новий рекорд в мережі, переступивши позначку у 200 мільйонів переглядів на YouТube.

Так, пісня "Плакала" і кліп на цю композицію стали контентом, який найбільше переглянули в Україні, а також стали одними з найбільш популярних у всьому світі. Відштовхуючись від кількості переглядів, можна припустити, що український трек почула кожна 37-а людина на планеті. Про це повідомили музиканти на сторінці групи в Instagram.

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"Плакала" сумарно зібрала на YouTube 200 мільйонів переглядів! Уявіть, кожна 37-а людина у світі мала можливість почути нашу пісню, – повідомили в мережі учасники колективу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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