У київському метро помітили білих блукачів з Гри престолів

У київському метро можна приміряти корону Семи королівств / Униан

У київському метрополітені з'явилися персонажі Гри престолів – білі блукачі. Про це на своїх сторінках у Facebook повідомили користувачі мережі.

На київській станції метро Майдан Незалежності були помічені "білі блукачі". Двоє чоловіків переодяглися в спеціальні костюми персонажів серіалу Гра престолів і розгулювали по станції.

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На них були одягнені чорні шкіряні чоботи, чорно-сірий "однострій" і блакитні маски. Один з чоловіків тримав у руках золоту корону і пропонував приміряти її. Імовірно, прикраса символізує корону Семи королівств.

Напередодні відбувся прем'єрний показ першої серії останнього сезону серіалу, і в заставці до Гри престолів розповіли про весь 8-й сезон.

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