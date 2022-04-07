У Мукачеві знесли погруддя Пушкіна, а у Новгород-Сіверському – портрети Леніна і Сталіна

В Україні розпочався процес демонтування пам'ятників росіянам. В Мукачеві та Новгород-Сіверському скинули згадки про російських діячів. Дивіться фото, як це відбувалося!

Позбуватися російсько-імперського минулого почали у Мукачеві та Новгород-Сіверському. Тепер в Україні стало менше на погруддя та пам'ятник Пушкіна й мозаїки з портретами Леніна та Сталіна.

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За рішенням міськради, у Мукачеві знесли пам'ятник Пушкіну.

Також демонтували погруддя і меморіальну дошку на ЗОШ №1, яка нещодавно відмовилась мати назву імені Пушкіна.

"Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв'язку з військовою агресією росії проти України", – зазначили на офіційній сторінці міської ради в соцмережах.

У Новгород-Сіверському скинули мозаїчні зображення комуністичних лідерів Леніна і Сталіна з водонапірної вежі, а "Суспільне" зафіксували процес.

"Це відповідь на слова путіна, що він декомунізує Україну", – сказав Володимир Шкарпітко, заступник начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації.

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