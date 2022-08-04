У Києві з'явився мурал, присвячений рятувальникам ДСНС

На фасаді однієї з адміністративних будівель ДСНС у Києві з'явився патріотичний стінопис. Читайте далі та дізнайтеся, яке нове зображення тепер буде у столиці!

У ДСНС презентували мурал "Герої без зброї", який з'явився у столиці та присвячений рятувальникам ДСНС. Автори стінопису – Віталій Гідеван та Олена Нойна, подружжя муралістів.

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Фото надзвичайника з Києва стало образом та основою для нового муралу. Патріотичний стінопис автори презентували 2 серпня разом з героєм зображення. На муралі зображений Юрій Плетньов. Він начальник гірничорятувального відділення київського гарнізону.

В цілому це узагальнений образ, який оберігає цивільних, допомагає стримувати агресора і ліквідовує численні наслідки бойових дій. Для нас було важливо підтримати цей образ і зафіксувати гасло "Герої без зброї", – зазначив Роман Рудак, заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України.

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