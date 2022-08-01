У Литві з'явився мурал із зображенням українки (ФОТО)

У литовській столиці, місті Вільнюсі, з'явився черговий символ підтримки України – стінопис з особливим малюнком. Читайте далі та дізнайтеся, що зображено на муралі!

Український мурал створили на стіні "Будинку москви", що додає особливої іронії такій події. Чудовий стінопис виконав єдиний у світі робот-мураліст Альберт.

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При створенні малюнку, за основу взяли фотографію Тетяни Дроботі. Вона працює медійницею волонтерського центру "Паляниця". Ця організація допомагає українським захисникам на Запорізькому напрямку.

Фінальний варіант зображення для муралу – це спільна робота художники із Литви, України та Естонії.

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