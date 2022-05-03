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У Києві з'явиться квіткове панно з зображенням марки із кораблем
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Легендарну марку від Укрпошти планують перетворити на панно із квітів у Дніпровському районі біля станції метро Лівобережна.
Про це повідомив директор КП УЗН Дніпровського району Євген Ковшун.
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Попри перепони у роботі, відсутність деяких співробітників, підприємство зараз продовжує доглядати за зеленими насадженнями району.
Євген Ковшун розповів, що працівники зараз готують сюрприз усім мешканцям Києва. Вони працюють над створенням великої клумби на розв'язці біля станції метро "Лівобережна". Це будуть не просто висаджені квіти, а ціла картина. Планують відтворити з квітів знамениту марку від Укрпошти – солдат та корабель москва на синьо-жовтому фоні.
"Це буде знак, що ми непереможні. Є герої на війні, а наше завдання формувати позитивний настрій у серцях людей, віру і надію, що все буде гаразд, і ми чекаємо нашу Перемогу", – коментує Євген Ковшун.
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