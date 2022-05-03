У Києві пропонують повернути фонтан зі слоником і встановити мініскульптуру Привида Києва

Проєкт "Шукай", який займається історією столиці та встановленням мініскульптур, запропонував встановити фонтан зі слоником на місці Арки дружби народів, де він раніше і був. Також вони працюють нам мініскульптурою, яка нагадуватиме киянам та гостям міста про Привида Києва.

Проєкт "Шукай" встановлює мініскульптури-символи Києва. До прикладу "Котлета по-київськи", "Київський каштан", "Київський торт" та інші. Зараз їх загальна кількість – 36.

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Проєкт "Шукай" вже запланував свою наступну скульптуру. Це буде мініскульптура "Привида Києва", тож незабаром вона з'явиться у місті. Де саме її встановлять, поки що невідомо. Але вже представили її пластилінову форму:

З ініціативою повернення фонтана зі слоником на місце Арки дружби народів виступила авторка проєкту "Шукай" Юлія Бевзенко. Фонтан прибрали у 1970-х роках, щоб звільнити місце під скульптурну композицію на честь "возз'єднання" України та росії.

Фонтан зі слоном створив Сергій Фролов у 1936 році. Цей фонтан не знищили бомбардування Другої світової війни. Він навіть став певним символом міста, адже його зображували на післявоєнних листівках та знімали у фільмах.

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