У Києві зі старих вагонів метро будують хостел

З двох старих вагонів метро в Києві побудують цілий хостел.

Вагони, що відслужили своє, рік тому метрополітен продавав через ProZorro. Тепер до них прибудують невелику терасу з баром і влаштують бюджетне житло.

І ще: Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль

Незвичний хостел буде розташовуватися на вулиці Новокостянтинівській. Про це повідомив киянин Андрій Ніколаєв на своїй сторінці в Facebook. Сам хостел матиме спільні та окремі кімнати. Нагадаємо, в листопаді минулого року столичний метрополітен виставив на продаж два старих вагони. Зазначалося, що ці вагони вже непридатні для метро, але можуть стати в нагоді стартаперам для бізнесу.

З двох старих вагонів метро в Києві побудують цілий хостел

А ще у 2019 київський фунікулер, який розташований на Поштовій площі, планують повністю оновити, повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю The Village.

Читайте також: У скільки обійдеться метро на Троєщину: сума вражає