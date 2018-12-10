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У Києві зі старих вагонів метро будують хостел

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Незвичний хостел з'явиться на вулиці Новокостянтинівській - фото 1
Незвичний хостел з'явиться на вулиці Новокостянтинівській / Українські Новини

З двох старих вагонів метро в Києві побудують цілий хостел.

Вагони, що відслужили своє, рік тому метрополітен продавав через ProZorro. Тепер до них прибудують невелику терасу з баром і влаштують бюджетне житло.

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Незвичний хостел буде розташовуватися на вулиці Новокостянтинівській. Про це повідомив киянин Андрій Ніколаєв на своїй сторінці в Facebook. Сам хостел матиме спільні та окремі кімнати. Нагадаємо, в листопаді минулого року столичний метрополітен виставив на продаж два старих вагони. Зазначалося, що ці вагони вже непридатні для метро, але можуть стати в нагоді стартаперам для бізнесу.

З двох старих вагонів метро в Києві побудують цілий хостел - фото 294450
З двох старих вагонів метро в Києві побудують цілий хостел

А ще у 2019 київський фунікулер, який розташований на Поштовій площі, планують повністю оновити, повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю The Village.

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Джерело: facebook.com
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