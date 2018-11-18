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Київський фунікулер замінять новою австрійською моделлю

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Новий австрійський фунікулер - фото 1
Новий австрійський фунікулер / the-village

Новий фунікулер може помістити у собі до декількох сотень осіб і рухається зі швидкістю до 14 м/с.

У 2019 київський фунікулер, який розташований на Поштовій площі, планують повністю оновити, повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю The Village.

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У наступному році ми встановимо новий прозорий фунікулер фірми Doppelmayr Garaventa з кондиціонерами, – розповів Кличко.

На Поштовій площі з'являться нові фунікулери - фото 289550
На Поштовій площі з'являться нові фунікулери

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Doppelmayr Garaventa, фунікулери їхнього виробництва можна встановлювати у місті, за містом або в гірській місцевості, оскільки рейкова система з канатною тягою з легкістю долає вигини або зміни нахилу. Термін служби таких фунікулерів – близько 40 років.

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Джерело: the-village
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