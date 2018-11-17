У скільки обійдеться метро на Троєщину: сума вражає

Заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань розповів, у скільки обійдеться будівництво четвертої лінії метро Києва.

За попередніми підрахунками вартість прокладання метро на Троєщину коливається в межах від 2,5 до 3 млрд доларів США. Ця сума стала причиною того, що проект не може бути реалізований без зовнішніх капіталовкладень.

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У свою чергу китайська компанія China Pacific Constructio Group, яка розробила попереднє ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) будівництва четвертої лінії метро в Києві, розраховує на фінансову підтримку уряду Китаю в реалізації цього та інших проектів в Україні (зокрема, будівництві метро у Харкові та Дніпрі). Про це під час III Українського форуму Шовкового шляху повідомив Го Ян, глава представницького офісу CPCG в Україні.

Нагадаємо, що у кінці 2016 року вартість будівництва метро на Троєщину оцінювалася в 1,2 мільярда доларів, у кінці минулого року ця цифра зросла до позначки 2 мільярди – саме вона фігурувала в угоді КМДА з китайським консорціумом. Стільки планувалося витратити на 18 км ліній, 2 електродепо та 13 станцій метрополітену, витративши на будівництво 5 років.

Для реалізації проекту необхідні значні капіталовкладення / NewsOne

У кінці жовтня мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження № 1882 від 19 жовтня про будівництво лінії метрополітену до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у період 2018-2025 років. До 2020 року має бути забезпечена розробка проектної документації, проведені її експертиза та затвердження. При цьому Кличко ще торік пообіцяв закінчити будівництво Подільсько-Воскресенського моста до 2019 року, адже "без нього неможливо запустити метро на Троєщину".

Цього тижня був оголошений тендер на розробку ТЕО вартістю 148,5 млн гривень. Переможець буде оголошений 30 листопада. Він буде зобов'язаний розробити проект до кінця наступного року.

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