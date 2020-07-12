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У Києві виписали рекордний штраф за перевантаження фури

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Київ - фото 1
Київ / obozrevatel

У столиці України зафіксували рекордний штраф в 6500 євро в пункті зважування на Столичному шосе.

Як написала пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на своїй сторінці в Facebook, це сталося напередодні на Столичному шосе.

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"Загальна вага порушника склала 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше дозволеного. Маршрут вантажівки мав пролягати через Київську область в Полтавську", – йдеться в повідомленні. У Департаменті також нагадали, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють в цілодобовому режимі на всіх в'їздах до столиці.

У Києві виписали рекордний штраф за перевантаження фури - фото 415239

Тим часом курйозний випадок стався в Італії з власницею Ford Focus. Автомобілістка отримала штраф за те, що нібито рухалася зі швидкістю літака.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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