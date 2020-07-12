Коли потрібно вмикати сигнал повороту: нагадування для водіїв

Патрульна поліція Кривого Рогу нагадує українським водіям про застосування сигналу повороту у процесі руху і рекомендує не ігнорувати його.

Поліцейські нагадали, що необхідно дотримуватися правил попередження про поворот за допомогою світлового сигналу. Крім інших водіїв, увімкнений поворотник сигналізує про рух ще велосипедистам та пішоходам.

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Коли потрібно застосовувати сигнал повороту:

Перед початком руху та перед зупинкою.

Коли потрібно перелаштуватися в іншу смугу, розвернутися або повернути.

Якщо сигнал повороту несправний або відсутній, правилами дозволено показувати знаки рукою. Так, перед початком руху, зупинки зліва, при повороті ліворуч, перелаштування на ліву смугу чи розвороті – сигнал подається лівою рукою, витягнутою вбік. Якщо ж потрібно повернути праворуч, перелаштуватися у праву смугу чи зупинитися, тоді сигнал подається лівою рукою, витягнутою вбік і зігнутою під прямим кутом вгору.

Подавати сигнал слід не менше, ніж за 50-100 метрів до повороту в населених пунктах і 150-200 метрів за їхніми межами. Припиняти подачу сигналу слід відразу після завершення маневру.

За недотримання правил використання сигналів поворотів передбачений штраф у розмірі 425 гривень.

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