Водійку Ford оштрафували за швидкість у 703 км/год

Курйозний випадок стався в Італії з власницею Ford Focus. Автомобілістка отримала штраф за те, що нібито рухалася зі швидкістю літака.

Як повідомляється, на певній ділянці дороги швидкість руху була обмежена 70 кілометрами на годину, тоді як камера автофіксації порушень ПДР зафіксувала десятикратне перевищення швидкісного режиму водієм Ford Focus. За даними радара, його швидкість становила 703 км/год!

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Що ще більш дивно – поліція не перевірила інформацію і виписала жінці штраф на 850 євро і відняла з прав 10 штрафних балів (в Італії на момент отримання водійського посвідчення автомобілісту дається 20 очок, і якщо він їх повністю витрачає, то повинен повторно складати іспит, щоб повернути собі право водіння автомобіля). Правоохоронців не збентежив той факт, що автомобіль просто не міг рухатися з такою швидкістю – хоча б тому, що навіть у топовій версії останнього покоління Ford Focus крайня поділка на спідометрі – 250 км/год.

Однак це не кінець історії. Глава місцевого комітету з дотримання ПДР Джованні Стролого, до якого звернулася водійка, порадив прийняти штраф, а потім оскаржити його в суді і вимагати компенсацію. Організація також запропонувала італійці свою юридичну допомогу, оскільки вона відверто невдоволена халатністю поліції.

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