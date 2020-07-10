Відома дата дебюту електричного кросовера BMW iX3

Компанія BMW показала черговий тизер, а також назвала дату світової прем'єри електричного кросовера iX3. Презентація пройде в онлайн-форматі 14 липня, хоча основні параметри машини вже давно відомі.

Батарейна версія BMW X3 відзначиться декором і, зрозуміло, технічною начинкою.

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У кросовера буде один електромотор, змонтований на задній осі. Він видаватиме 286 кінських сил і 400 Нм крутного моменту. Тягова батарея на 74 кіловат-години дозволить показати номінальний пробіг у 440 кілометрів (WLTP). Електрокросовери iX3 збиратимуть на спільному підприємстві BMW Brilliance в Китаї. Там же, ймовірно, відбудеться ринковий дебют.

BMW iX3 на одному заряді проїде понад 400 кілометрів

У BMW дуже піклуються про запас ходу, тому припасли для iX3 комплект легкосплавних аеродинамічних коліс з V-подібними спицями плюс вкладишами з пластиковим каркасом і алюмінієвою вставкою. Диски на 15 відсотків легші за звичайні. Вони на п'ять відсотків знижують коефіцієнт опору повітрю (завдяки зменшенню завихрень) і на два відсотки витрату електроенергії. Загальний приріст дальності ходу з ними складе близько 10 кілометрів.

За даними китайських ЗМІ, BMW iX3 за розмірами трохи відрізняється від звичайного X3: він на 38 міліметрів довший і на сім вищий. Ще одна відмінність – 19-дюймові колеса 245/50 R19 вже у базовій комплектації, а от 20-дюймові 245/45 R20 будуть доступними опціонально.

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