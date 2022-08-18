У Києві створили квітник у вигляді Байрактару

У столиці України до Дня Незалежності створили особливу локацію – квітник, який присвячений "Байрактару". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У КМДА повідомили, що до 24 серпня, Дня Незалежності України, у кожному районі міста Києва з'явиться особлива та оригінальна композиція. Для цього планують висадити загалом 200 000 квітів.

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Цей квітковий "Байрактар" можна побачити в Оболонському районі – на розв'язці проспекту Степана Бандери та вулиці Богатирської.

Площа такого "залізного птаха" становить 265 кв. м. Цікаво, що для втілення такої композиції у реальність висадили понад 24 000 квітів.

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