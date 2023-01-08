Для українських діток створили мультсеріал про пса Патрона (ВІДЕО)

Про пса Патрона зробили мультсеріал, а перша серія вже доступна до перегляду з 7 січня на YouTube та на Megogo. Дивіться мультфільм "Пес Патрон"!

Цікаво, що музику до тизера мультсеріалу написав Ріаnобой, а проєкт реалізували за підтримки USAID Ukraine. До створення також долучилися професійні актори, ролі озвучили Вася Байдак, Даша Астафьєва, Надя Дорофєєва та Позитив.

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Мультсеріал розказуватиме маленьким глядачам історії про Патрона і його друга кота Тома, а ще про дуже важливих тваринок, які вразили своєю сміливістю за останні 10 місяців. У пригодницькій анімації Патрон ганяється за дуже дивними створіннями...

Дивіться тизер мультсеріалу "Пес Патрон":

В 1 серії "Зруйнований міст", пес Патрон розповідає своєму другу коту Тому про свій робочий день. Він отримав сигнал про зруйнований міст, і почув своїм носом небезпеку. Як пес Патрон розібрався з цією ситуацією та до чого тут пан Короп – дивіться у першій серії.

Дивіться мультсеріал "Пес Патрон" – серія 1 "Зруйнований міст":

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