Восени 2023 року з'явиться "Офіційна хронологія подій кіновсесвіту Marvel"

Видавництво Penguin Random House працює над тим, щоб підготувати реліз "Офіційної хронології подій кіновсесвіту Marvel" на вересень 2023 року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Marvel випускає офіційну хронологію MCU – "Кінематографічний всесвіт Marvel: офіційна хронологія". Про це повідомили у Collider. Зазначено, що ця книга – "схвалений режисерами канон", а не фанатські теорії.

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Наразі це видання можна передзамовити на сайті видавництва або на Amazon за 50 доларів.

Окрім стандартної хронології подій, у книзі буде додаткова інформація про важливі події, персонажів та інші деталі кіновсесвіту:

Слідкуйте за всією історією MCU від Великого вибуху до Blip і далі. Дорогою дізнайтеся більше про еволюцію обладунків Залізної людини, полювання на каміння нескінченності та формування Мультивсесвіту. Хочете знати, скільки разів інопланетяни вдиралися на Землю, або всю історію щита Кепа? Не шукайте далі!"

Співавторами книги стали Ентоні Брезнікан, Емі Реткліфф та Ребека Теодор-Вашон. Цікаво, що журналістка Емі Реткліфф раніше вже створювала подібні посібники для "Зоряних воєн". Відомо, що Ентоні Брезнікан – журналіст, який спеціалізується на висвітленні величезних франшиз. А Ребека Теодор-Вашон – кіно- та тележурналіст.

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