У Києві розквітло пів мільйона тюльпанів – фотофакт

Мешканці столиці мають змогу побачити виставку тюльпанів, які розцвіли цієї весни, на Співочому полі. Дивіться, яка природна краса є у Києві!

Цієї весни на території Печерського ландшафтного парку "Співоче" розквітло понад 500 000 тюльпанів різних сортів та видів.

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До слова, з 6 травня можна буде особисто відвідати виставку тюльпанів на Співочому, адже у п'ятницю відбудеться відкриття.

Частину коштів з продажу квитків перекажуть на допомогу ЗСУ.

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