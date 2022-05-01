Комфортно й затишно: на Рівненщині бомбосховище розмалювали петриківським розписом

Українці у різних містах не лише облаштовують укриття ліжкомісцями та проводять туди інтернет, а й створюють там затишок. Одним з таких прикладів є бомбосховище на Рівненщині, де місцеві художники та активісти намалювали на стінах кольорові квіти та додали до них патріотичні написи.

У Рокитнівському районі Рівненської області волонтерка Софія Денисюк організувала роботу над оздобленням однієї зі стін бомбосховища петриківським розписом. Про це розповів голова Рівненщини Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

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"На початку війни активісти прибрали бомбосховища, обладнали там ліжкомісця та залишили резерв продуктів. Окремо зробили дитячий куточок з іграшками. Волонтери громадського формування "Рокитнівська сторожа" вирішили розмалювати стіну, щоб вона не була "голою". Там з'явилися гарні квіти. А ще стіни "заговорили" словами, які стали поширеними серед українців під час війни", – написав голова ОВВ на своїй сторінці у Facebook.

Крім цього, Віталій Коваль додав, що такі дії активістів демонструють хорошу самоорганізацію населення.

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