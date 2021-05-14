У Києві продають легендарну Волгу 1955 року за 100 тисяч доларів: стан авто вражає

У Києві опублікували оголошення про продаж ГАЗ-12 1955 року випуску. За автомобіль хочуть отримати 100 тисяч доларів. Машина пройшла повну реставрацію і збереглися оригінальні деталі кузова та інтер'єру.

У оголошенні на auto.ria – представницька модель, яка є аналогом Buick Super і Cadillac Fleetwood 61. Її виготовляли на Горьківському автозаводі з 1949 по 1959 роки. За цей час з конвеєра зійшло 21 527 примірників.

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Крім цього, відомо, що цей ГАЗ-12 був службовим авто, призначений для вищих радянських чиновників. На моделі вперше в СРСР використовували 3-ступінчасту гідромеханічну трансмісію, яка забезпечувала плавний розгін і зручне управління передачами. Також це був перший в світі автомобіль з несучим кузовом з трьома рядами сидінь.

ГАЗ-12 має шестициліндровий 3,5-літровий двигун, який видає 90 к.с., що свого часу було чудовим показником. Пробіг – 12 000 кілометрів.

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