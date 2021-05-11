На аукціон виставили 42-річний Mercedes-Benz, який проїхав понад мільйон кілометрів: фото

У США на аукціон Bring a Trailer виставили універсал Mercedes-Benz 300 TD 1979 року випуску. За 42 роки автомобіль проїхав майже 1,26 мільйона кілометрів – приблизно по 82 кілометри щодня! Але ще більше дивує стан машини: для своїх років і гігантського пробігу вона виглядає відмінно.

Як видно з фото, опублікованих на сайті Bring a Trailer, кузов універсала у кольорі Medium Red зберігся досить непогано. Звичайно, на ньому є невеликі відколи, а деякі елементи перефарбовані. Але в цілому, цього практично не помітно. На колісних арках є хромовані накладки, а на самих колесах – оригінальні 14-дюймові диски з ковпаками в колір кузова.

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За останні роки 300 TD неодноразово ремонтувався. Зокрема, нинішні власники, які купили авто у 2006 році, повністю обслужили задню підвіску з системою автовирівнювання і підлатали капот і зсувний люк на даху. Неробочими є тільки кондиціонер і круїз контроль.

Під капотом у Mercedes-Benz 300 TD розташований 3,0-літровий рядний п'ятициліндровий мотор OM617 потужністю 77 кінських сил. Він працює в парі з чотириступінчастим автоматом. І, за словами продавця, силова установка повністю справна.

Відзначимо, що автомобіль був виставлений на торги лише кілька днів тому. Перша ставка склала всього 782 долари. Але вже 10 травня за стару машину пропонують 6 тисяч доларів. До закінчення торгів залишається ще чотири дні, і невідомо, наскільки підніметься вартість універсалу за цей час.

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