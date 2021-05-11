Експерти назвали б/у авто, які найчастіше ламаються

Фахівці з Німеччини опублікували список найбільш проблемних автомобілів, яким ще не виповнилося і 10 років. Як правило, такі автомобілі частіше за своїх однолітків ламалися у господарів.

За основу дослідження взяли статистику ламань 25 автомобільних марок у віці від трьох до десяти років. Тимчасові рамки поломок відносно невеликі: перші кілька місяців 2021 року. Про це пише adac.

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Найменш надійними автомобілями стали 10-річні Kia Ceed, у яких ті чи інші вузли і агрегати виходять з ладу в 52,7% випадків. Водночас в перші три роки ці авто не викликають у своїх власників ніяких проблем. Слабким місцем автомобіля є електрика.

На другому місці в цьому рейтингу розташувався автомобіль Hyundai i20 у якого відсоток несправностей дорівнює 42,2%. У цих невеликих хетчбеках найчастіше ламаються дверні замки, стартери і система запалювання.

Також до найбільш проблемних автомобілів у віці від 3 до 10 років експерти ADAC віднесли:

Kia Sportage

Smart Forfour

Opel Insignia

Ford S-Max

Renault Kangoo

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