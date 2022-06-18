У Києві піротехніка та гучна музика під забороною – рішення Київради

Київська міська військова адміністрація, а саме Микола Жирнов, голова КМВА, видав доручення про заборону піротехніки та гучної музики у столиці. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Це рішення обумовлене тим, що під час повномасштабної війни, яку розв'язала росія на території України, недотримання режиму тиші має негативний вплив на психоемоційний стан жителів Києва.

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Отже, відтепер у столиці заборонено "видовища із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, користуватися іншими гучномовними установками".

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