Скільки грошей кияни витрачають у заторах: шокуюча цифра

Кожен киянин від початку року простояв у заторах по 35 годин

У всьому світі намагаються боротись з заторами. Натомість Київ у цьому питанні традиційно посідає лідируючі позиції. Розповідаємо, у скільки це обходиться киянам.

В Офісі трансформації опублікували дашборд. У ньому можна побачити вплив київського трафіку на містян.

Це цікаво: В Україні у кілька разів зріс попит на електромобілі й електросамокати

У цьому дашборді зробили акцент на часі та грошах, які витрачають кияни, коли стоять у заторах. Відразу ж обмовимось, цифра приголомшує.

Засновники проєкту підрахували, що від початку року Київ втратив уже 591 мільйон 465 тисяч 914 гривень. Ця цифра змінюється щосекунди. На цю суму можна було б профінансувати висадження понад 800 тисяч дерев і кущів.

Що стосується самих киян, то вони провели за цей час у заторах шалену кількість часу. Мовиться про 36 годин, або майже півтори доби.

Нагадаємо, що Київ посів третю позицію серед міст світу, в яких люди найдовше стоять у заторах.

Читайте також: Українці створили прототип ідеального електромобіля для села