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Змії, Білл Гейтс і помилка вчених: у мережі діляться божевільними теоріями про коронавірус

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Змії, Білл Гейтс і помилка вчених: у мережі діляться божевільними теоріями про коронавірус - фото 1

Користувачі мережі продовжують будувати теорії про те, як міг виникнути і поширитися ледь не по всьому світу смертельний китайський коронавірус. Причому багато хто дійсно вірить своїм припущенням. Розповідаємо про найпопулярніші здогадки.

Так, найбільше людей вважають, що вірус створили китайські вчені, а поза стінами лабораторії він опинився випадково. На переконання користувачів, в Ухані, звідки почалася епідемія, існує центр, який займається такими розробками.

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На думку інших користувачів, в появі коронавірусу винен творець корпорації Microsoft Білл Гейтс. Вони стверджують, що цей новий тип вірусу запатентований інститутом Пірбрайта – його частково фінансує фонд мільярдера.

Змії, Білл Гейтс і помилка вчених: у мережі діляться божевільними теоріями про коронавірус - фото 383715

Третя версія полягає в тому, що коронавірус з'явився нібито через рух QAnon. Відзначається, що ця американська інтернет-спільнота виступає в підтримку Дональда Трампа. Зокрема, бореться проти групи вищих чиновників, більшість з яких складаються в Демократичній партії країни – їхній рух називається "глибинною державою".

І нарешті ще одну теорію поширює некомерційна організація Karmagawa. Там вважають, що в поширенні смертельного вірусу винні незвичайні харчові переваги китайців – адже ті їдять змій, кажанів, різних комах та інших диких тварин.

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Джерело: mashable
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