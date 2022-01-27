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У Китаї звели будинок з "вертикальним лісом": ефектні фото
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В одній з китайських провінцій з'явився першим дім з "вертикальним лісом", який дозволяє переосмислити міста майбутнього. Мешканцям не потрібно буде навіть виходити з будівлі, щоб побувати у парку.
Незвичайний комплекс від італійського архітектурного бюро Stefano Boeri Architetti вже отримав перший житловий будинок з концепцією "вертикального лісу". Загалом у ньому буде дві споруди висотою у 80 метрів, де планують розмістити понад 400 дерева та кілька тисяч кущів. Така оригінальна побудова розміщена у міському окрузі Хуанган провінції Хубей у Китаї, пише Dezeen.
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Архітектори вважають, що "вертикальні ліси" подарують можливість мешканцям не виїздити за місто, адже вони будуть поряд з природою завжди. Ну і бонусом є те, що всі ці рослини зможуть виробляти близько 11 тонн кисню у рік.
Гортайте галерею:
Але заселять комплекс не тільки потенційні мешканці, а й різні комерційні компанії. Також тут відчинять готелі, щоб і мандрівники могли насолодитись незвичайним єднанням з природою.
Загальний концепт має такий вигляд:
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