У Китаї звели будинок з "вертикальним лісом": ефектні фото

В одній з китайських провінцій з'явився першим дім з "вертикальним лісом", який дозволяє переосмислити міста майбутнього. Мешканцям не потрібно буде навіть виходити з будівлі, щоб побувати у парку.

Незвичайний комплекс від італійського архітектурного бюро Stefano Boeri Architetti вже отримав перший житловий будинок з концепцією "вертикального лісу". Загалом у ньому буде дві споруди висотою у 80 метрів, де планують розмістити понад 400 дерева та кілька тисяч кущів. Така оригінальна побудова розміщена у міському окрузі Хуанган провінції Хубей у Китаї, пише Dezeen.

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Архітектори вважають, що "вертикальні ліси" подарують можливість мешканцям не виїздити за місто, адже вони будуть поряд з природою завжди. Ну і бонусом є те, що всі ці рослини зможуть виробляти близько 11 тонн кисню у рік.

Гортайте галерею:

Але заселять комплекс не тільки потенційні мешканці, а й різні комерційні компанії. Також тут відчинять готелі, щоб і мандрівники могли насолодитись незвичайним єднанням з природою.

Загальний концепт має такий вигляд:

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