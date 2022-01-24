Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань

Якби існувала поліція естетики, то власників цих помешкань точно оштрафували б. Дивні вбиральні, моторошні сходи та надто креативні рішення - ось як не варто робити ремонт.

Кажуть, що про смаки не сперечаються, але є дійсно жахливі дизайнерські рішення. Вони не просто "унікальні та вигадливі", а й дуже незручні та епічні. Хоч власники і підбирають все під себе, але інколи просто надто захоплюють власною креативністю, забуваючи про базові правила та рекомендації, пише Радіо MAXIMUM.

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Тому не дивно, що в мережі діляться кадрами з "найцікавіших" помешкань, до дизайнерів яких занадто багато запитань. Як вони взагалі здогадались піти на такі кроки?

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